Коростелёв рассказал, как ему сломали палки в скиатлоне на Спартакиаде

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о сломанных палках в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Отлегло ли после сегодняшней гонки? Да я, в принципе, быстрее начал отходить, чем даже в прошлом сезоне, от всяких неудач. Поэтому я уже позавчера ходил, над этой ситуацией всей смеялся.

Ну как может произойти такое, что две палки сломают за одну минуту гонки? У меня на скиатлоне палка, про которую первый раз говорили, это была перед переодеванием, её просто выдернули из руки. Палка целая, с ней всё хорошо. А уже поломка была осуществлена как раз перед тем, как это показали в трансляции. То есть я лез под Лёшу Червоткина, за Сашей Большуновым пытался влезть. А Лёша раз дал понять, что не пустит, два дал понять, что не пустит. Я всё-таки решил быть понастойчивее зайти, не получилось.

В принципе, как Лёша сказал: будет мне уроком. Это правда. Пока я карабкался в подъём, ждал, когда мне дадут вторую палку, получилось так, что меня сначала уронили на лыжу, а потом сломали вторую палку (смеётся). Да вообще весёлая гонка была!» — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.