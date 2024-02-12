Бородавко: Терентьеву нужно время для восстановления, иначе он может навредить здоровью

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о состоянии лыжника Александр Терентьева, который завершил выступление на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Александр Терентьев очень серьёзно переболел. У него почти неделю температура была под 39 градусов. Было обследование, были консультации со спортивным физиологом. Специалист очень чётко объяснил, что происходит у Александра на клеточном уровне, и порекомендовал дать организму восстановиться, а уже потом приступать к каким-то скоростным тренировкам и соревнованиям. Иначе он может очень сильно навредить своему здоровью.

Не навредил ли он тогда себе в спринте? Есть ограничения мышечной системы, которые не позволяют ему выдавать то, на что он способен. У Александра, в первую очередь, не восстановился нервно-мышечный аппарат, из-за этого его мышцы не могут включаться как раньше. Требуется время для восстановления. Когда увидим в следующий раз? Это будет определено его физическим состоянием. Сейчас Александр получил рекомендации по тренировкам. Будем надеяться, что постепенно его состояние будет улучшаться и на чемпионате России он сможет проявить себя в полной мере», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.