Горошников: прошу понять и простить, я показал максимум

Российский лыжник Дмитрий Горошников, представляющий Архангельскую область, прокомментировал итоги эстафеты на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Я неделю назад болел, поэтому пропускал скиатлон. Была температура, сильно переболел. Тяжело бежать с ребятами из сборной, конечно, тем более когда ты болел, трудно что-то показывать. Я всегда стараюсь показать максимум. Приношу свои извинения, прошу понять и простить. От болезни никто не застрахован, все готовятся. нУ инвентарь… Мы же не сборная команда, у меня одна пара лыж на все случаи жизни — и на тепло, и на холод. У меня нет выбора», — сказал Горошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Победу в эстафете одержала команда Республики Татарстан, сборная Архангельской области (Алексей Шемякин, Савелий Коростелёв, Дмитрий Горошников, Александр Большунов) пришла к финишу седьмой.