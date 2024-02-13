Иван Горбунов — о победе в эстафете: героем себя не считаю, команда отлично отработала

Российский лыжник Иван Горбунов, представляющий команду Республики Татарстан, прокомментировал своё выступление в эстафете на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Героем себя я не считаю, вся команда отлично отработала. Моё дело было финишировать, не зря же я тренировался. Вчера не получилось показать то, на что был готов, да и в спринте обидное четвёртое место. Возможно, если бы в разделке всё сложилось, как я хотел, не было бы такой мотивации на сегодняшнюю гонку. Мы верили, что будем бороться за золото. Главными соперниками были команды Тюменской области и Республики Коми, а также команды Архангельской области и Москвы. Саша Большунов и большое отставание готов был отыграть. Конечно, не как у девочек, когда Вероника Степанова минуту отыграла – у нас такое не прокатит. Московская команда молодая и перспективная.

Я знал, что мне нельзя бросаться сразу со старта, поскольку у меня был небольшой отрыв от Ильи Семикова и Артёма Мальцева. Нужно было вработаться, а потом уже догонять. Вперёд вышел из тактических соображений. Не хотел делать длинный финиш, но показал, что готов и к такому. Парни не пошли, а мне это на руку было, я поднакопил сил на последний рывок.

Мне кажется, что дистанция 7,5 км у мужчин зрелищнее десятки, которая всегда была в эстафетах, а вот у девочек можно было и 5 км оставить», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.