Сергей Ардашев: слабо сработали лыжи в эстафете, отставал со спусков

Российский лыжник Сергей Ардашев, представляющий сборную Республики Татарстан, прокомментировал своё выступление в эстафете на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Пошёл снег. Скольжение испортилось. С самого старта Ермил пошёл вперёд и начал задавать хороший темп. Сегодня слабо сработали лыжи. Я отставал со спусков, а в конце не подкатывался. Приходилось включаться после них, поэтому тратил больше сил, чем ребята. Затраты примерно такие, если бы я бежал „десятку“. Но на „десятку“ другая раскладка.

Ларьков сказал, что здесь лёгкий круг? Такого не бывает. Всё зависит от того, как ты упираешься. Мы же, например, не пришли толпой. Кто-то где-то не так «натягивал», не так врабатывался. Я понимаю, что круг такой, что ты всегда подкатываешься. Это было видно и на скиатлоне. Но если кто-нибудь очень сильно «натянет», то все повалятся и отвалятся. Всё зависит от темпа.

Завтра побегу командный спринт. Будем решать, кто будет моим напарником. Это может быть Ваня Горбунов или Сергей Волков", — сказал Ардашев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.