Клебо выиграл классический спринт на этапе Кубка мира в Канморе
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира 2023/2024 по лыжным гонкам в Канморе (Канада).
В финальном забеге Клебо преодолел дистанцию в 1.4 км за 3 минуты 1,2 секунды. Вторым финишировал француз Ришар Жув, уступивший победителю 0.47 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Эрик Вальнес — +0.61.
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 10, Канмор, Канада
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:01.2
2
Ришар Жув
Франция
+0.5
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+0.7
Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап, Канмор
Спринт, классический стиль. Мужчины, финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 3.01,29
2. Ришар Жув (Франция) – 0,47
3. Эрик Вальнес (Норвегия) – 0,61
4. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 1,94
5. Йони Мяки (Финляндия) – 2,83
6. Калле Хальфварссон (Швеция) – 5,77
Ранее победу в женском спринте одержала шведка Линн Сван.
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