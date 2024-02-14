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«Иногда я тоже распаляюсь». Сван — о воздушном поцелуе в адрес Шистад в спринте

«Иногда я тоже распаляюсь». Сван — о воздушном поцелуе в адрес Шистад в спринте
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Шведская лыжница Линн Сван высказалась о победе в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Канморе (Канада) и о жесте в адрес норвежки Кристине Ставос Шистад.

Сван отправила воздушный поцелуй норвежке после победы в этой гонке. Тем самым шведская лыжница повторила жест Шистад, которая отправила соперницам воздушный поцелуй ещё до пересечения финишной линии в спринтерской гонке свободным стилем на этом этапе Кубка мира.

«Я очень хотела выиграть и рада, что смогла выдержать непростую борьбу. В прошлый раз на этой трассе мы немного скромничали, но сейчас показали, что всё работает. Что касается воздушного поцелуя, это, наверное, немного походит на цирк, и я не из тех, кто любит бить ниже пояса. Но иногда я тоже распаляюсь», — приводит слова Сван Expressen.

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