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Шистад — о воздушном поцелуе Сван: приятно, что она мне подражает

Шистад — о воздушном поцелуе Сван: приятно, что она мне подражает
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Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад отреагировала на жест шведской спортсменки Линн Сван после победы в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Канморе (Канада).

Сван отправила воздушный поцелуй норвежке после победы в этой гонке. Тем самым шведская лыжница повторила жест Шистад, которая отправила соперницам воздушный поцелуй ещё до пересечения финишной линии в спринтерской гонке свободным стилем на этом этапе Кубка мира.

«Приятно, что она мне подражает. В этой гонке я облажалась, поэтому это меня не волнует», — приводит слова Шистад Expressen.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт с 17 по 18 февраля в Миннеаполисе (США). В рамках этапа пройдут две спринтерские гонки свободным стилем и две гонки на 10 км свободным стилем.

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