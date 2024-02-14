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Истомина и Степанова выиграли командный спринт Спартакиады — 2024

Истомина и Степанова выиграли командный спринт Спартакиады — 2024
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14 февраля в Тюмени состоялся финал командного спринта среди женщин в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

Победу в гонке одержала команда Архангельской области, в составе которой золото выиграли Мария Истомина и Вероника Степанова с результатом 20.17,4 секунды.

Серебро Спартакиады у первой сборной Тюменской области (Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина). Бронзовые медали завоевали спортсменки первой команды Республики Татарстан Анастасия Доценко и Дарья Непряева.

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Женщины. Командный Спринт. Свободный стиль. Финал
14 февраля 2024, среда. 10:30 МСК
Окончено

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Командный спринт, финал. Женщины

1. Архангельская область (Мария Истомина, Вероника Степанова) — 20.17,4 секунды.
2. Тюменская область — 1 (Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина) +9,4.
3. Республика Татарстан — 1 (Анастасия Доценко, Дарья Непряева) +12,3.

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