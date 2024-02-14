Истомина и Степанова выиграли командный спринт Спартакиады — 2024

14 февраля в Тюмени состоялся финал командного спринта среди женщин в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.
Победу в гонке одержала команда Архангельской области, в составе которой золото выиграли Мария Истомина и Вероника Степанова с результатом 20.17,4 секунды.
Серебро Спартакиады у первой сборной Тюменской области (Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина). Бронзовые медали завоевали спортсменки первой команды Республики Татарстан Анастасия Доценко и Дарья Непряева.
Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Командный спринт, финал. Женщины
1. Архангельская область (Мария Истомина, Вероника Степанова) — 20.17,4 секунды.
2. Тюменская область — 1 (Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина) +9,4.
3. Республика Татарстан — 1 (Анастасия Доценко, Дарья Непряева) +12,3.