Истомина и Степанова выиграли командный спринт Спартакиады — 2024

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14 февраля в Тюмени состоялся финал командного спринта среди женщин в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

Победу в гонке одержала команда Архангельской области, в составе которой золото выиграли Мария Истомина и Вероника Степанова с результатом 20.17,4 секунды.

Серебро Спартакиады у первой сборной Тюменской области (Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина). Бронзовые медали завоевали спортсменки первой команды Республики Татарстан Анастасия Доценко и Дарья Непряева.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Командный спринт, финал. Женщины

1. Архангельская область (Мария Истомина, Вероника Степанова) — 20.17,4 секунды.

2. Тюменская область — 1 (Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина) +9,4.

3. Республика Татарстан — 1 (Анастасия Доценко, Дарья Непряева) +12,3.