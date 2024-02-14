Непряева — о бронзе в командном спринте: 23-е место в квалификации было тревожным звонком

Российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала выступление в командном спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени. Команда Республики Татарстан, в состав которой вошли Непряева и Анастасия Доценко, заняла третье место.

«Гонка прошла очень тяжело, было холодно. В последний раз я смотрю: передо мной три команды, я четвёртая. Подумала: нет, четвёртыми мы сегодня точно не будем, я дожму до конца! Не знаю, связано это с холодом или нет, но сегодня было очень тяжело – в квале заняла 23-е место, это очень далеко, всегда намного ближе бегаю. Это был тревожный звонок для меня. Но получилось собраться, сейчас довольна.

Сегодня мы в призах, поэтому я очень рада! Пока планирую бежать масс-старт – посмотрим, как будет вести себя организм после таких морозов. Всякое может произойти, но пока планирую. Лайфхаков для гонок в такие морозы нет. Просто бежишь – и всё (смеётся).

Не хотела бы сделать сердечки в честь Дня влюблённых? Нет, мне лень такое вырезать. Кружки нарезала – и пошла (смеётся)», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата Андрей Шитихин.