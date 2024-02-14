Тиунов: серебро в командном спринте было не особо ожидаемым, для нас это как победа

Российский лыжник Константин Тиунов прокомментировал выступление в командном спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024. Команда Москвы, в составе которой выступили Тиунов и Егор Митрошин, заняла второе место.

«На самом деле, серебро было не особо ожидаемым. Выходили с планом бороться за медали в любом случае. Серебро для нас сегодня как победа. Готовились бороться, 100%. Мы с Егором имеем примерно одинаковые силы в этой дисциплине. Вдвоём неплохо пробежали пролог, за счёт этого у нас сегодня второе место.

Почему такая расстановка по этапам? Егор в этом году уже заезжал в топ-3 в коньковом спринте, поэтому мы и решили, что он будет посильнее, чем я.

Холод вносит свои коррективы, но мне в холоде бежится нормально. Никаких проблем нет. Не расстроился, что дистанцию сократили, скорее даже обрадовался (улыбается). Бежать этапы было сложнее, чем стоять и ждать своей очереди. Стоять было вообще не холодно. Мы накидывали одеяла, куртки, было комфортно.

Сегодня меня действительно грела любовь. Моя девушка сидит дома, смотрит, переживает за меня. Передаю Марине огромный привет», — передаёт слова Тиунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.