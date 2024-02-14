Коростелёв: спросил у Большунова, что делаем. Он ответил: «Пару движений и разберёмся»

Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал победу в паре с Александром Большуновым в командном спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Мы с Сашей Большуновым максималисты. Всегда рассчитываем на лучшее. Рад золоту, но хотелось бы личное золото тоже получить. Первая победа в сезоне — тоже хорошо. Было нелегко. Соперники не давали расслабиться. Особенно на последнем этапе. Я ехать чуть подальше, потом ко мне подъехали. То, что сделал Саша в конце второго этапа, стало хорошим заделом.

Тактики на гонку не было. Я к нему подошёл и спросил: «Босс, что делаем?» (смеётся). Он ответил: «Пару движений и разберёмся. Нормально!» Получилось так, как хотелось.

Сколько времени я потратил на вырезание сердечек? На себя потратил одну минуту, а Андрею Романову 30 секунд. Они позволяют меньше обветриться лицу. Оно меньше мёрзнет», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.