Коростелёв: узнали о болезни Шемякина и Горошникова после эстафеты на Спартакиаде

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о провале команды Архангельской области в эстафете на Спартакиаде сильнейших — 2024. Команда, за которую выступали два переболевших лыжника Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников, а также Коростелёв и Александр Большунов, заняла седьмое место и отстала от лидера более чем на три минуты.

«Что касается вчерашней неудачи, то компенсирую её на чемпионате России. О ситуации с лыжами и самочувствии спортсмена я узнавал от журналистов. Они могли об этом сказать. Может быть, нам и не стоило вообще выходить на гонку с двумя больными людьми. Мы узнали сами об этом после гонки. Об этом нужно сообщать. Вот Саша Терентьев никак не может восстановиться после болезни. Почему они так не сделали — хороший вопрос.

Поделился бы я своими лыжами? Я за свои лыжи не отвечаю. Это к сервисёру. Как минимум подошёл бы и спросил», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.