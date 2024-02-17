Большунов одержал 21-ю победу подряд. Александр не проигрывает с марта 2023 года

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов одержал 21-ю победу подряд.

Это произошло в Тюмени, на Всероссийской Спартакиаде сильнейших – 2024. Большунов выиграл марафон классическим стилем.

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших, Тюмень. Марафон, классический стиль, 50 км. Мужчины

1. Александр Большунов — 2:17,12,2.

2. Сергей Ардашев — отставание 0,4 секунды.

3. Савелий Коростелёв +0,6.

4. Константин Тиунов +0,9.

5. Илья Семиков +1,0.

6. Алексей Червоткин +1,4.

27-летний Большунов не проигрывал в личных гонках с 26 марта 2023 года. Тогда Александр стал третьим в марафоне на чемпионате России. После этого он выиграл все гонки на этапах Кубка России (абсолютно все в текущем сезоне).