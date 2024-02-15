«Пару движений, а там разберёмся». Большунов помог Коростелёву взять золото Спартакиады

В лыжных гонках на Спартакиаде-2024 осталось провести только два марафона. Командные спринты состоялись по расписанию, несмотря на сильный мороз и обжигающий ветер. Победы одержали сборные Архангельской области, в которых из четырёх спортсменов трое ещё в прошлом сезоне представляли другие регионы.

Соревновательный день открыли девушки. Их квалификация пришлась на жёсткую погоду. Настолько жёсткую, что Вероника Степанова бежала в маске, которой лыжники пользуются на тренировках в сильный мороз. Но в гонках не практикуют, поскольку дышать в них значительно сложнее. Но вместе с Марией Истоминой олимпийская чемпионка Пекина-2022 сначала показала лучший результат в квалификации, а затем в финале просто укатила от соперниц.

Никто не смог поддержать тот темп, который задала Вероника. Она финишировала в одиночестве и ловила овации трибун, а за её спиной со значительным отставанием шла борьба за серебро. В итоге второе место заняли представительницы Тюменской области Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, а третьими стали Анастасия Доценко и Дарья Непряева из Татарстана.

В мужской гонке многое было решено ещё до старта, когда стало известно, что за сборную Архангельской области бегут Савелий Коростелёв и Александр Большунов. Таким составом просто невозможно было бы проиграть.

«Что Большунов сказал перед стартом? Да ничего. Пару движений, а там разберёмся», — сказал после финиша Коростелёв. Так и случилось. Сан Саныч на своём втором этапе (а всего их по три у каждого участника) парой движений и ушёл от соперников, а всё дальнейшее было делом техники. Коростелёв сохранил преимущество, а Большунов ещё больше его упрочил, финишировав в одиночестве, как и Степанова.

За второе место была настоящая рубка между сборными Москвы и Татарстана, в которой марафонец Егор Митрошин опередил более склонного к спринту Ивана Горбунова в разножке. Москвичи (Константин Тиунов и Егор Митрошин) – вторые, «татары» (Сергей Ардашев и Иван Горбунов) – третьи.

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После финиша Митрошин и Тиунов просто светились от счастья. Егор благодарил сервис, который превосходно подготовил лыжи, а Костя сказал, что это серебро равно победе. Большунова просто все выносят за скобки, он непобедим. Горбунов же посетовал на то, что с такими лыжами, как у него, сложно было бороться. Тем не менее, третье место он своей команде обеспечил.

Теперь в лыжных гонках на Спартакиаде два выходных дня перед марафонами на 50 км. Менеджер сборной России Юрий Анатольевич Чарковский предположил, что на старт женской гонки выйдет немного спортсменок, и только тех, кто реально готов. «Может быть, некоторые региональные девочки заявятся, но это только из-за перехлёста эмоций», — сказал дуайен российских лыж.

Уже известно, кто точно будет стартовать на женском «полтиннике»: Анастасия Кулешова, Анастасия Фалеева, Татьяна Сорина, Дарья Непряева, Мария Истомина, Евгения Крупицкая, Анастасия Прокофьева. С большой долей вероятности к ним присоединятся Ольга Царёва и Ольга Вокуева. Женщины побегут 50 км в рамках одного турнира, а не вынесенной гонки, впервые в истории.