Ардашев — о серебре в марафоне на Спартакиаде: темп был невысокий, все боялись мороза

Чемпион мира среди молодёжи 25-летний российский лыжник Сергей Ардашев прокомментировал завоевание серебра в марафоне на Спартакиаде сильнейших – 2024.

«Всё-таки больше радостно, потому что уходил на спуск четвёртым, и я подумал: капец, сейчас останусь уже четвёртым. Отдал все силы, чтобы выложиться уже на финишной прямой. Меня порадовало, что я всё-таки смог выбраться и уже второй. Но когда я увидел, что уже подбираюсь к Александру Большунову, тогда уже подумал: блин, ещё чуть-чуть, опять. Но надо было лучше позицию занимать со спуска и уходить хотя бы вторым-третьим. А так, сложновато, далековато он был.

Если честно, я думал, что мне будет очень тяжело на морозе, потому что мороз даётся тяжело. Я надел два термобелья: одно тёплое, другое среднее. Когда я выходил на стартовую прямую, я чувствовал, что мне не холодно, тепло. А когда уже стартанули даже было местами жарковато, чувствовал, что уже потею и что стопы потеют, я поставил подкладку тёплую. Всё-таки не было сегодня холодно, даже местами жарковато.

Не могу ответить за других ребят. Всё-таки кто-то может плохо оделся, и он замёрз. Но я, когда узнал, что полтинник бежим, такой: да ну, какой полтинник, мы же там все замёрзнем (улыбается). Было такое, что я боялся мороза.

У меня даже если тренировка в мороз, первый час организму жарко, а дальше уже начинаю чувствовать, что силы немного уходят и уже так прохладненько. Сегодня такого не было, темп у нас был не такой высокий. Все побоялись мороза, и никто не собирался идти вперёд и натягивать. Ну и плюс, например, Илья Семиков пошёл, попробовал натянуть и понял, что со спусков вся подкатываются и шансов нет убежать. У него лыжи хорошо работали, поэтому он и не пошёл менять лыжи. Я, как и планировал, 30 км отбегу и заеду поменять лыжи. Чувствовал, что мазь уже не так хорошо держит где-то на 25-м километре. Хорошо, что заехал, поменял. Эти лыжи лучше ехали, чем первая пара. Вчера вечером на собрании обсуждали, сегодня с сервисом, что надо класть лучшую пару лыж на финиш всё-таки», — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.