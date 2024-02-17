Ардашев — на вопрос, способен ли он одолеть Большунова: время придёт, дай бог, на ЧР

Чемпион мира среди молодёжи 25-летний российский лыжник Сергей Ардашев оценил своё выступление на Спартакиаде сильнейших – 2024.

«Меня очень радует, что собрал полный комплект наград. Смог вывести себя на хороший уровень, подвестись к главному старту. Я, когда приехал с гор и прошёл скиатлон, чувствовал, что не было никакого эффекта. Думал, что состояние даже хуже, чем было до. Но всё-таки расчёты оказались верными, разбежался и сегодня (в марафоне) очень хорошо, грамотно провёл гонку, экономился, не вылазил вперёд, сидел сзади. И крутые части ребята быстро шли, вприпрыжку, я всё-таки шёл экономного, шагом.

Коростелёв сказал, что я могу прервать серию Большунова? На полтиннике я, конечно, даже не думал, что смогу его так обыграть. Но на спринте да, у меня были шансы, но пока не получается его взять. Время придёт, дай бог. Дай бог, чтобы на чемпионате России», — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.