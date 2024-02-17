Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ардашев — на вопрос, способен ли он одолеть Большунова: время придёт, дай бог, на ЧР

Ардашев — на вопрос, способен ли он одолеть Большунова: время придёт, дай бог, на ЧР
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира среди молодёжи 25-летний российский лыжник Сергей Ардашев оценил своё выступление на Спартакиаде сильнейших – 2024.

«Меня очень радует, что собрал полный комплект наград. Смог вывести себя на хороший уровень, подвестись к главному старту. Я, когда приехал с гор и прошёл скиатлон, чувствовал, что не было никакого эффекта. Думал, что состояние даже хуже, чем было до. Но всё-таки расчёты оказались верными, разбежался и сегодня (в марафоне) очень хорошо, грамотно провёл гонку, экономился, не вылазил вперёд, сидел сзади. И крутые части ребята быстро шли, вприпрыжку, я всё-таки шёл экономного, шагом.

Коростелёв сказал, что я могу прервать серию Большунова? На полтиннике я, конечно, даже не думал, что смогу его так обыграть. Но на спринте да, у меня были шансы, но пока не получается его взять. Время придёт, дай бог. Дай бог, чтобы на чемпионате России», — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Материалы по теме
«Когда Легков стал первым, у меня слёзы полились». Маркус Крамер — об Олимпиаде-2014
Эксклюзив
«Когда Легков стал первым, у меня слёзы полились». Маркус Крамер — об Олимпиаде-2014
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android