«Когда Легков стал первым, у меня слёзы полились». Маркус Крамер — об Олимпиаде-2014

Блистательный финиш российских лыжников в марафоне на Олимпиаде в Сочи стал для России великолепным завершением домашних Игр. Три призовых места, безумные эмоции и награждение на церемонии закрытия. Чтобы такой финиш стал реальностью, была проведена огромная работа. И одним из творцов этой победы можно считать немецкого тренера Маркуса Крамера, который работал с Александром Легковым и Ильёй Черноусовым.

В интервью «Чемпионату» он рассказал о том, что осталось за кадром.

«Пришлось искать для Легкова ментального тренера»

– Маркус, вы удивились, когда Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады?

– Не то слово! Черноморский курорт и зимняя Олимпиада? Да как это возможно? Но я был ещё больше удивлён, когда начались Игры-2014 и я увидел, на каких потрясающих стадионах проходят соревнования. Это было невероятно. Великолепные арены, прекрасная организация.

– Какие воспоминания возникают у вас, когда слышите словосочетание Сочи-2014?

– Об Олимпиаде-2014 у меня только прекрасные воспоминания, хоть я и не был непосредственно в Сочи, а смотрел соревнования по телевизору. Наблюдать за Александром и Ильёй на расстоянии оказалось намного более волнительно, чем вживую на трассе. Но и более интересно.

Маркус Крамер и Александр Легков Фото: РИА Новости

– А когда вы начали работать с Легковым и Черноусовым? Разная информация по этому поводу.

– С 2010 года я занимался ежедневным планированием тренировок и сам присутствовал на нескольких сборах, хотя об этом никто и не говорил. Всю организационную работу взяла на себя Изабель Кнауте, с которой я был на связи каждый день. То, что раньше было невозможно, мы делали на расстоянии – она передавала мне все видео, показания пульсометров, рассказывала о состоянии спортсменов, так что я обладал достаточным массивом данных для работы. Мы совместно решали все возникавшие вопросы.

– Много сложностей доставляли вам русские лыжники?

– Самым сложным на первых порах было обучить Александра и Илью новой системе тренировок. Но оба были очень мотивированы, а когда совместная работа с первого же сезона стала и результаты приносить, они старались ещё больше! В этом плане невозможно переоценить работу Изабель – она была и главным помощником, и переводчицей, и менеджером этой мини-группы. Безусловно, без проблем не обходилось. Была ситуация, когда нам пришлось искать для Александра даже не психолога, а ментального тренера, который помог ему стать более уверенным в себе. Вы же знаете, сколько раз он останавливался в шаге от громких побед.

«Самая нервная гонка в моей тренерской карьере»

– Где вы смотрели тот самый исторический марафон?

– Я был на этапе Континентального Кубка в Обервизентале, так что гонку из Сочи пришлось смотреть в боксах. Я очень сильно нервничал, несколько раз выходил на улицу. Но мы перед гонкой проговорили всю тактику, и я видел, что Александр и Илья чётко её придерживаются. Наш план состоял в том, чтобы уничтожить всех фаворитов на последних полутора километрах, отцепить главных соперников и не доводить дело до финишного спринта. Когда Легков первым пересёк финишную черту, я радостно вскинул руки вверх и закричал, а из глаз полились слёзы. Сначала я был немного недоволен тем, что Илья отдал второе место, но затем осознал, что это медаль! Олимпийская медаль.

Российский пьедестал в марафоне Сочи-2014 Фото: РИА Новости

– Быстро потом эмоции прошли?

– Честно говоря, это была самая нервная гонка в моей тренерской карьере. Когда я ехал домой со стадиона в Обервизентале, то у меня руки дрожали. Мне даже дважды пришлось останавливаться по дороге и вновь переживать то, что я только что испытал. Это было настоящее счастье. Никогда не испытывал подобных эмоций.

– Церемонии открытия и закрытия вам удалось посмотреть?

– Церемонию открытия мне не удалось посмотреть, но церемонию закрытия я пропустить не мог, ведь там награждали моих спортсменов, а я так хотел это увидеть. Мне очень понравилась церемония – сразу понятно, что это русская постановка, красивая и торжественная. Это была крутая Олимпиада.