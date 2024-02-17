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Александр Большунов: Спартакиада прошла на одном дыхании

Александр Большунов: Спартакиада прошла на одном дыхании
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в марафоне на Спартакиаде сильнейших – 2024 в Тюмени. Большунов выиграл все личные гонки на данном турнире, а также командный спринт.

«Спартакиада прошла на одном дыхании. Все задачи, которые были поставлены, выполнены.

Я готовился к гонке на 50 км, не обращал ни на что внимания. Погода была достаточно экстремальная, но когда я вышел на разминку, то понял, что всё нормально, не так уж холодно.

Я не делал нигде протяжек на трассе, только на финиш рассчитывал. Никто же не хочет их делать, почему я один должен (улыбается)? Мне нужны ещё силы на следующие гонки», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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