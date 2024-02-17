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Большунов после победы в марафоне на Спартакиаде вспомнил об ошибке на ЧР-2023

Большунов после победы в марафоне на Спартакиаде вспомнил об ошибке на ЧР-2023
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов высказался о своём выступлении в марафоне на Спартакиаде-2024.

«Если есть возможность поменять лыжи в гонке на более свежую пару, то лучше, конечно, это сделать. Не так уж много времени теряется. Тем более что я сегодня получил информацию, что один раз лыжи можно менять. А то недавно в Тюмени был случай, когда перед гонкой разрешили два раза менять. И в этот раз я уточнял: «Точно один раз? Точно?» — по несколько раз переспрашивал (улыбается). На этот раз даже Юрий Викторович Бородавко ходил на судейскую, уточнял», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, после марафона на 50 км на чемпионате России — 2023 в Тюмени Большунов признавался, что был не в курсе возможности дважды менять лыжи. Спортсмен тогда занял в гонке третье место, а победу одержал Сергей Устюгов.

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