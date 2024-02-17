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Фото: церемония награждения Большунова и других призёров марафона на Спартакиаде-2024

Фото: церемония награждения Большунова и других призёров марафона на Спартакиаде-2024
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В Тюмени прошёл мужской марафон на 50 км классическим стилем в рамках соревнований лыжников на Всероссийской Спартакиаде сильнейших – 2024. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым к финишу изнурительной гонки пришёл чемпион мира среди молодёжи 25-летний Сергей Ардашев. Тройку призёров замкнул 20-летний Савелий Коростелёв.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотографиями с церемонии награждения данной гонки.

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших, Тюмень. Марафон, классический стиль, 50 км. Мужчины

1. Александр Большунов — 2:17,12,2.
2. Сергей Ардашев — отставание 0,4 секунды.
3. Савелий Коростелёв +0,6.
4. Константин Тиунов +0,9.
5. Илья Семиков +1,0.
6. Алексей Червоткин +1,4.

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