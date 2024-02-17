Коростелёв — о марафоне на Спартакиаде: Большунов вновь выиграл эту лотерею

Двукратный чемпион мира 2022 года среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв прокомментировал завоевание бронзы в марафоне на Спартакиаде-2024.

«Гонка тяжёлая, холодная, но я думал, что будет хуже. По ходу гонки даже жарко стало, хотелось раздеваться, но снимать нечего было. Что помешало стать вторым? Ничего не помешало. Мы все вместе на финиш приехали. Кто сильнее, тот и финишировал впереди. На последнем подъёме Илья Семиков полез туда, куда он бы не пролез, в результате Лёша Червоткин упал. На финише была отчасти лотерея – кто как сел на спуск, у кого как лыжи едут. Лотерею эту вновь выиграл Большунов. Он умеет. У меня не получилось за ним сесть, потому что Илья Семиков занял эту позицию. У него были не самые лучшие лыжи, он же их не менял, но позицию у меня он отобрал.

Для меня этот марафон первый по взрослым, а вообще я третий раз вышел на дистанцию 50 км. Здорово проехал? Повезло (смеётся). Но если бы я не был готов к нему, то не заехал бы в призы. Тактика была только одна – доехать. Старался не реагировать ни одну протяжку, которые были в начале на бонусных отсечках. Вообще, пытаться отъехать сегодня было бессмысленно, но Илья Семиков зачем-то это сделал. В принципе, можно было провести всю гонку на одной паре лыж, но почему бы не воспользоваться тем, что можно поменять на более свежую пару, которая будет лучше катить», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.