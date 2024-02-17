«Холодно, 3,14». Большунов выиграл марафон и забрал пятое золото Спартакиады-2024

Мужская программа лыжных гонок на Спартакиаде-2024 в Тюмени завершилась классическим марафоном на 50 км. Выиграл… О боже, сенсация! – Александр Большунов. Он изначально рассчитывал на то, что гонка сокращена не будет, решил не расходовать силы на протяжки, а на финише спокойно со всеми разобрался.

Сергей Ардашев и Савелий Коростелёв, значительно утеплившись, финишировали вторым и третьим. Коростелёв не послушался маму и бабушку, которые советовали ему не выходить на старт.

«Никто не хотел протяжки делать, почему я должен?»

Большунов после финиша был в отличном настроении. Ещё бы – он выиграть пять золотых медалей на Спартакиаде, стартуя абсолютно во всех гонках. Не пропускал, бился за команду даже в безнадёжной ситуации в эстафете. Последнюю победу в Тюмени он одержал в марафоне. Видно было, как он хотел отыграться за ЧР-2023, когда Сергей Устюгов провёл одну из лучших гонок в карьере.

Сан Саныч контролировал всё со старта до выхода на стадион, где занял лучшую позицию и никого к себе не подпустил.

«Без медали в эстафете? Ну я же лучшее время на своём этапе показал, так что можно тоже за медальку засчитать, — посмеялся Большунов. – На самом деле, я готовился к тому, что мы побежим полтинник, ни на что внимания не обращал. Протяжек не делал, ускорился только на финише. Никто же не хотел их делать, почему я один должен (улыбается)?

Не хотел повторять ситуацию прошлого года в Тюмени со сменой лыж. Уточнил, сколько раз можно будет инвентарь поменять. На этот раз и Юрий Викторович на судейской был. Спартакиада прошла на одном дыхании. Все задачи, которые были поставлены, выполнены».

«Мама и бабушка советовали не выходить на гонку»

Бронзовую медаль в своём первом в карьере марафоне на взрослом уровне завоевал 20-летний Савелий Коростелёв. На этот раз он не дёргался, не суетился, не пострадал от поломок инвентаря, но на финише чуть уступил в борьбе с Сергеем Ардашевым. А после финиша показал надпись на тейпе, который наклеил на лоб специально перед гонкой: «Холодно, 3,14».

«Если честно, мама и бабушка советовали мне пропустить гонку, посмотрев на то, в какую погоду мы должны были бежать. Но я не послушался. Сейчас уже после финиша могу сказать, что жюри приняло абсолютно правильное решение, потому что температура была нормальной, по ходу гонки мне даже жарко стало. Я даже без чехлов на ботинках бежал. Сунул в рюкзак грелки для ног, но они не понадобились.

Савелий Коростелёв Фото: На лыжи!

Надпись на тейпе? Всё просто – мороз и математика», — после награждения Савелий просто сиял. Хотя добавил, что хотел собрать на Спартакиаде полный комплект наград (у него золото и две бронзы), а двумя первыми гонками очень недоволен.

«Подумал: капец, так и останусь четвёртым»

Вторым стал Сергей Ардашев, у которого в нынешнем сезоне отличные результаты в спринте, но он и в дистанционных гонках демонстрирует высокий уровень.

«Уходил на спуск четвёртым и подумал: капец, сейчас останусь уже четвёртым. Отдал все силы, чтобы выложиться уже на финишной прямой. Если честно, я думал, что мне будет очень тяжело на морозе. Надел два термобелья: одно тёплое, другое среднее. По ходу гонки жарковато было, хотя, когда я узнал, что бежим полтинник, мелькнула мысль – да ну, какой полтинник, мы же там все замёрзнем (улыбается).

Коростелёв сказал, что я могу прервать серию Большунова? На полтиннике я, конечно, даже не думал, что могу его обыграть. Но на спринте да, у меня были шансы, но пока не получается его взять. Время придёт, дай бог», — сказал Ардашев.

Для мужчин Спартакиада завершена. Женщины в воскресенье, 18 февраля, пробегут свой марафон. У них тоже гонка на 50 км. Но окончательное решение о длине дистанции будет принято утром в день гонки.