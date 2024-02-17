Коростелёв: мама и бабушка отговаривали бежать марафон в такой мороз, мол, зачем это нужно

Двукратный чемпион мира 2022 года среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв оценил решение организаторов Спартакиады-2024 провести марафон в морозную погоду в Тюмени.

«У многих была такая же реакция, как у Сергея Ардашева («Серьёзно что ли, мы же замёрзнем». – Прим. «Чемпионата»), когда узнали, что бежать полную дистанцию в такой мороз. Я вообще думал, выходить или нет на гонку, был в сомнениях. Мама и бабушка говорили, чтобы я не выходил, зачем это нужно. Но я рад, что всё так сложилось. Я переборол сомнения, тепло оделся, последние два круга жарко стало. Надел шорты, футболку, длинные носки, термобельё с ветрозащитой и комбинезон. Грелки для ног лежат в рюкзаке, не понадобились. Да я даже без чехлов на ботинках бежал, что было очень смело.

Надпись на тейпе? Математика, которая была моим любимым предметом в школе. И мороз. Сегодня ещё от меня было послание в виде чёрных перевёрнутых сердечек на лице, потому что мне поначалу не очень понравилось решение судей провести полный марафон. Но в итоге это решение было абсолютно верным», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.