Сергей Устюгов прокомментировал 20-е место в марафоне на Спартакиаде-2024

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в марафоне на Спартакиаде-2024. Устюгов занял в гонке 20-е место. Победителем стал Александр Большунов.

«Вот и закончился марафон. Сначала было тяжело дышать, а потом всё стало нормально. Рад, что доехал. Устал. Последнюю десятку… Скорее, последнюю пятёрку «загулял», чтобы на заминку не идти. В принципе все видели. Почти доволен. Настроен нормально, есть над чем работать. Так что всё хорошо. Спасибо большое болельщикам – столько поддержки на трассе было, просто нереально кричали. Мы даже с Ардашевым перебросились парой слов – слышишь, как болельщики кричат?» — сказал Устюгов в своих социальных сетях.