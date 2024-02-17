Савелий Коростелёв признался, что перед марафоном на Спартакиаде специально набрал 3 кг

Двукратный чемпион мира 2022 года среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв рассказал, как готовился к марафону на Спартакиаде-2024. Он завоевал бронзу в данной гонке.

«После командного спринта поехал в баню. Меня попарили хорошо. Потом покушал вкусно. Специально к марафону на 3 кг поправился, чтобы энергии хватило добежать. Ел всё подряд. Хотелось на Спартакиаде выступить чуть лучше, я недоволен двумя первыми гонками. Попробую на чемпионате России добраться. Готовиться к турниру буду в Малиновке – приеду туда пораньше на десять дней. После Спартакиады пробегу гонку Легкова и Дёминский марафон», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.