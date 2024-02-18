Женский масс-старт на 50 км в Тюмени перенесён на час из-за мороза

Организаторы женского масс-старта на 50 км классическим стилем, проходящего в Тюмени в рамках соревнований по лыжным гонкам Спартакиады сильнейших — 2024, приняли решение о переносе старта на час позже запланированного времени из-за погодных условий. Таким образом, гонка начнётся в 10:00 мск. В соответствии с протоколом, в соревновании участвует 61 спортсменка.

Напомним, это последняя гонка, запланированная в рамках Спартакиады-2024, которая завершается сегодня, 18 февраля. Соревнования лыжников в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» проходили начиная с 9 февраля.

Вчерашнюю гонку на 50 км классическим стилем у мужчин выиграл Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 2:17,12,2 секунды.