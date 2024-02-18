Большунов опубликовал фото со всем золотом, которое завоевал на Спартакиаде-2024

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях фото со всеми медалями, которые завоевал на Всероссийской Спартакиаде сильнейших – 2024. Соревнования лыжников прошли в Тюмени.

Фото: из личного архива Александра Большунова

Напомним, Большунов стал триумфатором Спартакиады-2024. В активе Александра сразу пять золотых медалей (из них четыре личные). Большунов выиграл личный спринт в классическом стиле, скиатлон, гонку с раздельным стартом в свободном стиле на 20 км, командный спринт и марафон.

Отметим, что 27-летний Большунов не проигрывал в личных гонках с 26 марта 2023 года. Тогда Александр стал третьим в марафоне на чемпионате России. После этого он выиграл все гонки на этапах Кубка России (абсолютно все в текущем сезоне).