Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов опубликовал фото со всем золотом, которое завоевал на Спартакиаде-2024

Большунов опубликовал фото со всем золотом, которое завоевал на Спартакиаде-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях фото со всеми медалями, которые завоевал на Всероссийской Спартакиаде сильнейших – 2024. Соревнования лыжников прошли в Тюмени.

Фото: из личного архива Александра Большунова

Напомним, Большунов стал триумфатором Спартакиады-2024. В активе Александра сразу пять золотых медалей (из них четыре личные). Большунов выиграл личный спринт в классическом стиле, скиатлон, гонку с раздельным стартом в свободном стиле на 20 км, командный спринт и марафон.

Отметим, что 27-летний Большунов не проигрывал в личных гонках с 26 марта 2023 года. Тогда Александр стал третьим в марафоне на чемпионате России. После этого он выиграл все гонки на этапах Кубка России (абсолютно все в текущем сезоне).

Материалы по теме
«Холодно, 3,14». Большунов выиграл марафон и забрал пятое золото Спартакиады-2024
«Холодно, 3,14». Большунов выиграл марафон и забрал пятое золото Спартакиады-2024
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android