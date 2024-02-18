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Кулешова: 50 км — это очень много для девочек, особенно по такой погоде. Я недовольна

Кулешова: 50 км — это очень много для девочек, особенно по такой погоде. Я недовольна
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах 28-летняя российская лыжница Анастасия Кулешова (Седова) прокомментировала завоевание бронзы в марафоне в классическом стиле на Спартакиаде-2024.

«Я расстроена. Я выходила на победу. Что помешало? Лыжи вроде нормально ехали, сил не хватило, и всё. Я пыталась уйти от соперниц, делала протяжки.

После финиша я упала, потому что мне было очень тяжело. Полтинник — это очень много для девочек, особенно по такой погоде. Не надо так больше делать. Не нужно бежать полтинники, а особенно — в такую погоду. Это очень сложно для девочек. В следующий раз я такую гонку не побегу, классическую уж точно. Мне не понравилось. Да, проба первая была медальная, но я недовольна», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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