Крупицкая — о победе в марафоне: устала занимать 4–5–6-е места, хотелось медали

Российская лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала победу в марафоне на Спартакиаде сильнейших – 2024.

«Не знаю, выиграла бы я 30 км или нет. Сегодня было очень хорошее состояние, я чувствовала в себе силы. Последнюю десятку я почти всё время шла впереди, просила девчонок помочь. Уверенность в своих силах на финишном рывке была, но не знала о самочувствии девчонок – было опасение, что они за мной отсиживаются, а потом обойдут на финишной прямой. Когда мы втроём отъехали, я выдохнула: сегодня точно буду не четвёртой (смеётся)!

Нервы всё равно были, потому что Лида Горбунова отстала от нас только на последней десятке, и я прямо выдохнула. Просто устала занимать четвёртые-пятые-шестые места, хотелось сегодня медали.

Пока не чувствую усталости, я питалась на каждом пункте. Сегодня хорошее самочувствие с Армении, Цахкадзора, поэтому вся гонка была в кайф. Зуб мудрости не мешал: мы оперативно справились с этой проблемой. У меня зуб воспалился, меня сразу же повезли в стоматологию, мне его разрезали. Единственная гонка, которая осложнилась для меня из-за этого, – первый спринт: у меня была припухлость, немного гноилась. После скиатлона эта проблема уже сошла на нет.

Я намазала ноги капсикамом, чтобы стопы не замёрзли – их сейчас прямо жжёт (смеётся). Внизу у меня два термо – было очень комфортно, не жарко и не холодно. На тейпах никаких надписей оставлять не хотела, как это сделал Савелий Коростелёв, – не подходит моему психотипу (смеётся).

Соперницы на финише поздравили. Как я понимаю, тот темп, который я задавала, был не очень комфортен для девчонок. В конце последней пятёрки я поняла это по дыханию – им было тяжело, они именно терпят. Из-за этого появлялась надежда на золото. До гонки обычно тяжело что-то представлять: часто на разминке самочувствие хорошее, а на такой дистанции тебя может накрыть – никто от этого не застрахован. Но сегодня было прекрасное самочувствие!

Дни отдыха из-за переноса эстафеты, конечно, сказались. Особенно учитывая то, что я пробежала всю программу. Эти три дня, которые я провела на восстановлении, возможно, дали суперкомпенсацию после множества интенсивных гонок.

Эта победа – достойная компенсация всем четвёртым местам, я очень рада выиграть сегодня. Это очень классно. Надо будет сегодня вечером пересмотреть марафон, я обычно пересматриваю свои гонки, проанализировать ошибки. Меня прекрасно поили и тренеры, и питерские ребята – всё было как надо, всем большое спасибо!» — передаёт слова Крупицкой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.