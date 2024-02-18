Сорина — о женской гонке на 50 км: мне понравилось, не сказала бы, что слишком длинная

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Татьяна Сорина ответила, как относится к проведению женских марафонов на 50 км.

Ранее такой прошёл в рамках Спартакиады-2024 в Тюмени. Сорина заняла в данной гонке второе место.

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1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 2:35.49,4 секунды.

2. Татьяна Сорина (Тюменская область) +0,4.

3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +4,5.

«Я бы не сказала, что дистанция 50 км слишком длинная для девушек. Нормальная, если подобрать нужный темп. Я всегда хотела попробовать сбегать полтинник в Холменколлене, но никогда там не выступала. В Тюмени трасса, возможно, чуть полегче. В принципе, мне понравилось. Если потренироваться должным образом, можно спокойно бегать эту дистанцию», — сказала Сорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.