Жамбалова: в гонке на 50 км по всей трассе нужны медики. Это слишком много для женщин

Российская лыжница Алиса Жамбалова поделилась эмоциями от выступления в марафоне на 50 км в классическом стиле в рамках Спартакиады-2024. Жамбалова финишировала шестой.

«50 километров — это, конечно, было жёсткое испытание. После 35 или 40 километров уже ноги не хотели никак сгибаться. Спасибо тренеру, который успевал напоить. Там были напитки, которые как раз способствуют тому, чтобы молочная кислота хоть как-то проходила по мышцам. Это была небольшая отдушина, что можно продолжать гонку. Хотя с такими ногами уже были мысли и сойти, но в то же время понимаешь, что все уже идут на пределе. Здесь главной задачей уже было просто финишировать. После финиша стала снимать лыжи и поняла, что у меня ноги не могут ни согнуться, ни разогнуться. Я просто присела и не могла встать. Отказ организма.

Меня медики увели в медцентр, я более-менее отогрелась, мышцы стали отходить. Спасибо медикам за быструю такую работу, потому что реально на 50 километрах они нужны (смеётся), нужны по всей трассе, наверно, даже.

Задача была поставлена собирать бонусы. Я знала, что с шестого километра начинаются бонусы. Предприняла рывок, потом смотрю, что девочки не стали за мной бежать за этими бонусами. Я шла спокойно, мне кричали, что они даже не приближаются. Я просто шла, спокойно продолжала свою гонку, максимально всё собрала. Все 30 километров, где разыгрывались бонусы, я шла в отрыве. Это в какой-то степени заряжало, и у меня возникла мысль: Сергей Устюгов, несмотря на то что шёл один, смог сохранить это преимущество. Эти мысли заряжали, я шла, мне кричали, что я уже уходила в отрыв. Уже воодушевлённо так шла, но, блин, обидное падение, после которого начали уже мышцы работать не так, как работали до этого. После падения в подъём выпила напиток, у меня опять начали отходить ноги. Но всё равно это дало о себе знать.

Сложно судить, почему начали приближаться. Когда я шла одна, я шла комфортно, своим ходом, проходила повороты, мне никто не мешал. Единственное — длинная дистанция, ожидаемо было, что девчонки начнут приближаться. Но меня корректировали, с каждой отсечкой отрыв увеличивался. Я думала: почему бы и нет? Почему бы мне не продолжать в своём темпе так же работать? Сложно судить, может быть, падение, а может быть, меня и без падения торкнуло и меня бы догнали. Гонка уже прошла, и я всё равно рада этому результату. Потому что для меня полтос — это первый раз, мой первый полтинник. Я рада, что он у меня сложился именно так.

Падение? Небольшая потеря концентрации, и там такой поворот, бугры. И я на следующем кругу уже осторожничала, поняла, что это бугор сделал буран. Он там как раз проезжал. Думала: блин, не надо было брать радиус меньше, потому что у меня там как раз лыжа соскочила и из-за этого у меня сплелись ноги.

На данный момент мне одного этого подвига тоже, по идее, хватило. Конечно, это эмоции, возможно, сейчас такие и в последующие дни станет легче и это даст прибавку, тогда почему бы и не сбегать ещё раз. Но на данный момент, как у меня всё свело и как меня уносили с финиша… Я, пожалуй, тоже на 50 километров больше не пойду. Зарекаться не буду раньше времени, но на данный момент больше не хочется такой подвиг совершать (смеётся). Это слишком много для женщин. Говорят, в Апатитах хотя бы рельеф мягкий и можно 50 километров пройти, а здесь хороший рельеф. Я, когда шла, почему-то вспомнила в какой-то момент Холменколлен. Я там бежала 30 километров, там круг всё-таки потяжелее, но, если они там в Европе бегают 50 километров, как в Холменколлене, — это реально жесть.

Когда шведки пробегут 50 километров, то поймут, что не надо (смеётся). Это очень большой стресс для организма. Тридцатки хватит, идеально. 35 ещё хорошо. Вот у меня после 35-го уже перед глазами кучно стало. Меня уже как раз в этом моменте девчонки догнали, я иду и понимаю, что у меня уже перед глазами расплывается малость. Я такая: так, не терять бдительность в этот поворот, я его уже полустоя проходила, потому что реально уже всё плыть начинает, вообще непередаваемые ощущения. Тяжело, жёстко», — передаёт слова Жамбаловой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.