Вяльбе — о гонке на 50 км: на Олимпиаде не бывает лёгких дистанций. Девочки отойдут

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила идею проведения гонки на 50 км в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших – 2024.

«Женская гонка на 50 км получилась очень крутой. Такая борьба! Кулешова говорит, что 50 км классикой – много для девочек? Даже когда они в Апатитах бегали 50 км, там очень лёгкая трасса. А здесь очень тяжёлая трасса. Всё приходит с опытом. Если эта дистанция будет жить в олимпийской программе, нам никуда не деться. Мы будет к ней готовиться, бегать. Как вы знаете, на Олимпиаде никогда не бывает лёгких дистанций. Девочки однозначно отойдут. Всегда так бывает, когда что-то новое – всё сначала страшно, а потом спокойно воспринимают. Единственное, с чем могу согласиться, что холодновато. Мы тоже постарались сделать всё возможное, чтобы на час перенесли.

Понравилась ли спортивная борьба? Конечно, мне бы хотелось, чтобы сегодня кто-то помог Жене Крупицкой, а то она всех вела 20 км. Хотелось, чтобы девчонки менялись. Можно было той же Насте встать вперёд, пойти чуть потише и немного восстановиться. Ещё неизвестно, как бы тогда всё сложилось на финише. Женя сказала, что сама пыталась натягивать? Ну вот она так натянула, что на финише они вдвоём с Таней остались», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.