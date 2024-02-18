Вяльбе: все ждут, когда Большунова кто-то обыграет. Наверное, это будет супергерой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о последствиях доминирования Александра Большунова на внутрироссийских стартах.

«Какая у него будет мотивация, если он выиграет всё? Можно будет попробовать повторить успех. Многие говорят, что он не даёт возможности выигрывать другим спортсменам. Что значит не даёт? Он же их не убивает, не бьёт перед стартом?! Выходите и побеждайте его. Как известно, у медалей есть две стороны. Если Саша победит во всех гонках, то задаст такую планку, до которой я не уверена, что кто-то когда-то сможет дотянуться. И сможет ли сам Саша повторить свой успех? С другой стороны, многие ждут, когда Большунова кто-то обыграет. Наверное, тот, кто это сделает, будет супергерой, Бэтмен какой-то. Но пока супергерой – это Большунов. Вспоминая себя молодую, когда я только попала в сборную СССР — я смотрела на олимпийских чемпионов и не имела права не расти вместе с ними. У ребят сейчас есть такая возможность. Ты можешь рядом с ним тренироваться и соревноваться. Они должны благодарить бога за то, что Саша сейчас бегает только в России», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.