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Вяльбе: знаю, что Устюгов выходит на старт, чтобы обыгрывать Большунова. В этом и прелесть

Вяльбе: знаю, что Устюгов выходит на старт, чтобы обыгрывать Большунова. В этом и прелесть
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала соперничество Александра Большунова с Сергеем Устюговым украшением лыжных гонок России.

«Безусловно, это очень-очень круто. Я уверена, что Серёга сейчас будет готовиться к чемпионату России. Правда, не знаю, к чему конкретно: к полтиннику, к спринту, к скиатлону. Но он 100% будет готовиться. Я знаю, что он в первую очередь выходит, чтобы обыграть Большунова. В этом и прелесть наших лыжных гонок. Люди за это их и любят, что такие два монстра встречаются. Кто-то на ринге, а мы на лыжне.

Сергей вышел на 50 км с надписью «Это путь воина»? (смеётся). Его путь такой, да. Знаю, как складывалось лето и осень для него — конечно, тяжеловато. Стартов мало. Форма нарастает, когда ты много стартуешь.

Я рада, что у нас есть Большунов и Устюгов. И пусть они будут как можно дольше», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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