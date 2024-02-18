«Всё было в безумной борьбе». Елена Вяльбе подвела итоги Спартакиады-2024

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась общими впечатлениями от проведения Спартакиады-2024 в Тюмени.

«Каждая гонка Спартакиады получилась крутой. Несмотря на то, что у мужчин все гонки выиграл Большунов, не было ни одной гонки, в которой он уехал бы на две минуты. Всё было в красивой, безумной борьбе. У ребят и девчонок вообще чумовые эстафеты. Получается, что у девчонок в каждой личной гонке был свой победитель.

Вообще у нас здесь такие морозы были! Как здорово, что мы ни одной гонки не сорвали, всё провели. Мы постоянно мониторили температуру, сразу же заказали [прогноз] температуры от местного Гидрометцентра, чтобы понять, стоит ли переносить эстафету. Мы абсолютно правильно сделали, что перенесли её. Всё супер, всем огромное спасибо за понимание. Все спрашивают, почему у нас не мужики стартовали последними в воскресенье. Но кто же ожидал, что мы с 15-го на 13-е перенесём эстафеты? Тогда мы планировали, чтобы просто у девчонок было побольше времени отдохнуть. Особенно девчонкам потому, что для них первый раз такая гонка. Ну у них три дня отдыха было», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.