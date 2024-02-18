Вяльбе — о 4-м месте Горбуновой в марафоне: сказала ей, чтобы перестала плакать при всех

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слёзы лыжницы Лидии Горбуновой, которая стала четвёртой в марафоне на Спартакиаде-2024 и не смогла сдержать эмоций на церемонии награждения.

«Я понимаю слёзы Лиды, которая стала четвёртой. Самое обидное место. Было видно, как она со спусков проигрывала, потом на подъёмах подкатывала. Она так 40 км терпела! Я думала: господи, да когда у неё лыжи раскатятся?! Она вообще героиня. Лида реально сделала большой шаг вперёд по сравнению с тем, что было раньше. И это тоже нужно как-то учитывать, радоваться. Нет медали, а это всегда обидно. Я её прекрасно понимаю. Но я ей сказала на награждении, чтобы перестала плакать при всех – не нужно. Нужно показывать, какая ты сильная, как бы тяжело ни было, и даже такое можешь переварить», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.