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Фото: церемония награждения Крупицкой и других призёров марафона на Спартакиаде-2024

В Тюмени в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» прошла последняя лыжная гонка в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. В женском масс-старте на 50 км классическим стилем победу одержала Евгения Крупицкая. Серебро Спартакиады в марафоне у Татьяны Сориной, а бронзовую медаль завоевала Анастасия Кулешова.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотографиями с церемонии награждения этой гонки.

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших, Тюмень. Марафон, классический стиль, 50 км. Женщины

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 2:35.49,4 секунды.

2. Татьяна Сорина (Тюменская область) +0,4.

3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +4,5.

4. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.07,9.

5. Ольга Царёва (Республика Коми) +2.20,4.

6. Алиса Жамбалова (Тюменская область) +3.01,4.