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Крянин: за Спартакиадой и есть будущее, её необходимо развивать

Крянин: за Спартакиадой и есть будущее, её необходимо развивать
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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что Спартакиада имеет хорошие перспективы развития.

«Наши ребята должным образом отнеслись к этим соревнованиям, и получение наград для них вполне престижно и достойно. Это одна из первых Спартакиад, которая проходит в таком формате и, на мой взгляд, необходимо и дальше её развивать. Думаю, за этим и есть будущее. Нужно сделать состязания более масштабными с приглашением участников из других стран при их желании», — приводит слова Крянина RT.

Напомним, вчера, 18 февраля, завершилась зимняя Спартакиада сильнейших — 2024. Соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края) по 16 олимпийским видам спорта. Биатлон стал самым посещаемым видом спорта в рамках соревнований Спартакиады.

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