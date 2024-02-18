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Биатлон стал самым посещаемым видом спорта на Спартакиаде сильнейших — 2024

Биатлон стал самым посещаемым видом спорта на Спартакиаде сильнейших — 2024
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Сегодня, 18 февраля, завершилась зимняя Спартакиада сильнейших — 2024. Соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края) по 16 олимпийским видам спорта. Биатлон стал самым посещаемым видом спорта в рамках прошедших соревнований Спартакиады.

Всего соревнования Спартакиады сильнейших — 2024 посетили почти 150 тысяч человек без учёта церемоний открытия и закрытия. Большая часть болельщиков предпочла соревнования по биатлону. Гонки посетили 72 984 зрителей.

Напомним, победу в медальном зачёте одержала команда Москвы, завоевавшая 18 золотых медалей, 19 серебряных и 14 бронзовых. Второе место в зачёте заняла команда Санкт-Петербурга (14, 7, 14), а замкнули тройку призёров медального зачёта спортсмены из Московской области (12, 11, 11).

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