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«Это было неожиданно». Сундлинг — о победе в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в США

«Это было неожиданно». Сундлинг — о победе в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в США
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Шведская лыжница Йонна Сундлинг высказалась о победе в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе (США). Спортсменка призналась, что не ожидала такого результата.

«Я так рада, что смогла справиться с собой и не слишком сильно напрягалась. В спринте почувствовала, что у меня хороший день, но не думала, что такое состояние останется и на следующую гонку. Это было неожиданно, невероятный результат», — приводит слова Сундлинг Fondo Italia со ссылкой на Viaplay.

Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап, Миннеаполис
Женщины. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 22.38,9.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 15,4 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) +31,8.

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