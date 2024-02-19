«Это было неожиданно». Сундлинг — о победе в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в США

Шведская лыжница Йонна Сундлинг высказалась о победе в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе (США). Спортсменка призналась, что не ожидала такого результата.
«Я так рада, что смогла справиться с собой и не слишком сильно напрягалась. В спринте почувствовала, что у меня хороший день, но не думала, что такое состояние останется и на следующую гонку. Это было неожиданно, невероятный результат», — приводит слова Сундлинг Fondo Italia со ссылкой на Viaplay.
Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап, Миннеаполис
Женщины. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 22.38,9.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 15,4 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) +31,8.