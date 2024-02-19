Сундлинг нарушила неписаное правило сборной США, коснувшись Диггинс после финиша гонки

Шведская лыжница Йонна Сундлинг поздравила американку Джессику Диггинс после финиша гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе (США), тем самым нарушив неписаное правило сборной США не прикасаться к спортсменке сразу после завершения гонки. Шведка выиграла эту гонку, а Диггинс завоевала бронзу.

«Когда я лежу на снегу после финиша, то чувствую, что вот-вот потеряю сознание, и испытываю ужасную боль. Большую часть времени люди хотят подойти и поздравить меня, что очень приятно. Но я испытываю тревогу, когда чувствую на себе чью-то руку в такой ситуации. Так что в нашей команде есть неписаное правило: никогда не прикасаться ко мне раньше чем через 30 секунд после финиша. Когда мне трудно дышать, лучше оставить меня в покое», — приводит слова Диггинс Expressen.

«Я понятия не имела, что есть такое правило. Просто подумала, что ей нужно снять лыжи, поэтому хотела помочь», — сказала Сундлинг.