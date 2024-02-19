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Сундлинг нарушила неписаное правило сборной США, коснувшись Диггинс после финиша гонки

Сундлинг нарушила неписаное правило сборной США, коснувшись Диггинс после финиша гонки
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Шведская лыжница Йонна Сундлинг поздравила американку Джессику Диггинс после финиша гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе (США), тем самым нарушив неписаное правило сборной США не прикасаться к спортсменке сразу после завершения гонки. Шведка выиграла эту гонку, а Диггинс завоевала бронзу.

«Когда я лежу на снегу после финиша, то чувствую, что вот-вот потеряю сознание, и испытываю ужасную боль. Большую часть времени люди хотят подойти и поздравить меня, что очень приятно. Но я испытываю тревогу, когда чувствую на себе чью-то руку в такой ситуации. Так что в нашей команде есть неписаное правило: никогда не прикасаться ко мне раньше чем через 30 секунд после финиша. Когда мне трудно дышать, лучше оставить меня в покое», — приводит слова Диггинс Expressen.

«Я понятия не имела, что есть такое правило. Просто подумала, что ей нужно снять лыжи, поэтому хотела помочь», — сказала Сундлинг.

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