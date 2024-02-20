Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

51-летний японец Касаи в 571-й раз выступил на Кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина

51-летний японец Касаи в 571-й раз выступил на Кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в прыжках с трамплина японец Нориаки Касаи выступил на домашнем этапе Кубка мира.

51‑летний спортсмен стал одним из участников этапа в японском Саппоро. После первой попытки Касаи показал 28‑й результат и сумел пробиться в финальную часть соревнований, но улучшиться не смог и занял итоговое 30‑е место. Победителем соревнований в Саппоро стал австриец Штефан Крафт.

Нориаки Касаи в 571-й раз выступил на Кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В 2020 году Касаи получил сертификат за мировой рекорд Гиннесса как спортсмен с наибольшим количеством стартов на Кубке мира по прыжкам с трамплина.

Легендарному японскому прыгуну принадлежат несколько рекордов: он является самым возрастным призёром и победителем на этапах Кубка мира по прыжкам с трамплина, самым возрастным медалистом Олимпийских игр в этой дисциплине и первым спортсменом в истории, участвовавшим в восьми Олимпиадах.

Материалы по теме
«Лыжи и очки были в крови». Кюн рассказал, почему пришёл к финишу с разбитой головой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android