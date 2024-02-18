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«Лыжи и очки были в крови». Кюн рассказал, почему пришёл к финишу с разбитой головой

«Лыжи и очки были в крови». Кюн рассказал, почему пришёл к финишу с разбитой головой
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Сегодня, 18 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону прошёл мужской масс-старт. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн пришёл к финишу гонки с разбитой головой, спортсмену потребовалась помощь медиков, которые увели его из коридора под руки. Биатлонист рассказал, что с ним случилось по ходу дистанции.

«Я упал на последнем спуске в тоннеле. Поскользнулся, проскользнул примерно его половину и упал на собственную ногу. Моя винтовка попала мне в голову. Не знал точно, куда именно и как это выглядит. Но когда я снова побежал, мои лыжи и очки были в крови.

Видел, что позади меня шёл Мартин Понсилуома, моя проблема была в том, что я очень сильно потерял скорость. На последних метрах у меня не было шансов. Но рад, что на этих 600 метрах меня обогнал только один спортсмен.

Больно? У меня болит голова, да. Швы? Не знаю, я ещё не видел», — приводит слова спортсмена Aftonbladet.

К финишу Йоханнес Кюн пришёл 14-м.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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