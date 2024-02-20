Черноусов: лыжный марафон ОИ-2014 до сих пор штудируется в Скандинавии

Российский и швейцарский лыжник Илья Черноусов поделился воспоминаниями о лыжном марафоне на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Черноусов занял третье место в той гонке, победу одержал Александр Легков, а вторым стал Максим Вылегжанин.

«Конкретно разножки я не помню, я даже не знал сначала, какое место занял. Видел только, что Саша Легков выиграл, я помню, что как-то случайно «подсадил» его. Эмоции пришли позже. Перед финишной чертой мне было важно обыграть норвежца Мартина Сундбю. А кто был впереди… Ты видишь только финишный коридор, а основная цель была выполнена. Я потом неоднократно просматривал – реально красивый был финиш. Хотел бы сказать, что эта гонка до сих пор штудируется в Скандинавии. Все изучают не только технику и тактику, но и эмоции. Это тоже очень важно. Я рад, что мы смогли так выступить на самой престижной лыжной гонке, именно в такой день и именно в нашей стране», — передаёт слова Черноусова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.