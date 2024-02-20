Вяльбе — о лыжном марафоне на ОИ-2014: упала и целовала эту лыжню, до сих пор ком в горле

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась воспоминаниями о лыжном марафоне на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Победу в той гонке одержал Александр Легков, вторым стал Максим Вылегжанин, третье место занял Илья Черноусов.

«Я человек эмоциональный и сентиментальный, а финиш того марафона не видела. Я стояла в той точке, где снайпер повредил лыжу Дарио Колонье (смеётся), и перебежать на самый финиш я не успела. Я помню, как упала и целовала эту лыжню, у меня до сих пор ком в горле. Саша Легков очень тяжело шёл к своему олимпийскому золоту. Это было впервые в истории, когда лыжники-мужчины из одной страны выиграли три медали на марафоне. Невозможно словами эти эмоции объяснить», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.