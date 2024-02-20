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Легков назвал Большунова сильнейшим лыжником за последние 50 лет

Легков назвал Большунова сильнейшим лыжником за последние 50 лет
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Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне на 50 км, российский лыжник Александр Легков высказался об Александре Большунове, назвав его лучшим лыжником за последние полвека.

«Обыграю ли я Большунова? Его невозможно обыграть. От старта к старту это всё больше понятно. Хотя, думаю, в какой-то период времени это произойдёт. Но на данный момент, что бы с ним не делали, он убегает в отрыв. Пусть и выкатывается со всеми на финишную прямую, это невозможно. Это уникум, который рождается раз в сто лет.

Я думаю, никто не сможет на меня обидеться с точки зрения своих достижений, но таких олимпийских чемпионов ещё не было. Это самый сильный лыжник за последние 50 лет», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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