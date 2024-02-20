Легков — об отсутствии международных стартов: через 20 лет и не вспомнят, что нас не было

Российский лыжник Александр Легков прокомментировал доминирование норвежских спортсменов в мировых лыжных гонках в условиях отсутствия россиян на международных соревнованиях.

«Не могу сказать, что доминирование норвежцев губит лыжный спорт. Давайте здраво смотреть на вещи. Когда всё вернётся через 20 лет, никто и не вспомнит, что нас не было. Они будут показывать свои медали. Мол, смотрите, это Кубок мира, чемпионат мира. Всегда помнят только победителя. Помните, в каком году выиграл Веденин? Я знаю, что он выиграл, а в каком году — нет. То же самое будет и в этой истории.

Второй момент. С точки зрения уровня это не очень интересно. Лучше бы была борьба. Если есть конкурентоспособные лыжники из России, то и результат будет лучше. Будет интересно смотреть не только нам, но и другим странам», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.