Александр Легков рассказал о своих ориентирах среди комментаторов

Российский лыжник Александр Легков рассказал об особенностях своей работы комментатором.

«Комментировать мне безумно нравится. Помимо Губерниева, ориентиром среди комментаторов для меня является Всеволод Соловьёв. Я его считаю ходячей энциклопедией. Это 100%-й факт. Он знает всё и про всех. Я считаю, что я ещё далеко от такого уровня. Я пока как эксперт, который уже знает немного больше. Но этому нужно ещё учиться.

Трифанов, Соловьёв, Губерниев, Романов — профессионалы своего дела. Они либо отучились, либо имеют большую практику. У меня такого нет. Я учусь у них, беру у каждого понемногу пример. Мне тоже сложно. Каждый раз по-разному. У каждого своя энергия. Губерниев по одному комментирует, Трифанов по-другому. Мне нужно под каждого подстроиться. Это непросто», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.