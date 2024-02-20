Легков: медали на «Гонке Легкова» будут не хуже олимпийских

Российский лыжник Александр Легков рассказал о наградах, которые получат призёры юбилейной, 10-й «Гонки Легкова».

«Всем желаю победы и хорошо подготовиться к этой гонке, потому что призовые будут крутые — и будут безумно классные медали, так что нужно попадать в тройку, чтобы оставить её на память. Медаль будет не хуже олимпийской, во всяком случае визуально. Они большие, немного похожи на сочинские, такого же веса, такого же размера. И каждая наградная медаль будет в бархатной шкатулке», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Напомним, юбилейная, 10-я «Гонка Легкова» состоится 23-24 февраля 2024 года в городе Пересвет (Московская область). Помимо соревнований профессионалов на дистанции 20 км в программу мероприятия входят любительские забеги на 10 и 20 км, детские лыжные гонки на 1,3 и 5 км, концертная программа, а также открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта и биатлона.